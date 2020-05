Ascolti Tv 14 maggio 2020, Vivi e lascia Vivere splende. Salemme e Battista senza sole

Ascolti Tv di giovedì 14 maggio 2020. Su Rai1 la quarta puntata della fiction Vivi e lascia Vivere domina la prima serata tv conquistando oltre 6 milioni e mezzo di spettatori pari al 24,8% di share. Su Canale5 in prima visione il film Una festa esagerata con Vincenzo Salemme è stato visto da 2,3 milioni pari al 9,1% del pubblico sintonizzato. Su Rete4 Dritto e Rovescio registra l’8,3% e vince la sfida con Piazzapulita su La7 che fa il 5,6%. Su Rai2 l’esordio di Maurizio Battista con Poco di Tanto non va oltre il 3,6%. Su Italia1 il film Hunger Games La ragazza di fuoco 6,3%. Su Rai3 il film Nemico pubblico 4,5%. Su Tv8 Agente 007 Il domani non muore mai 2,1%. Sul Nove Prima o poi mi sposo 1,7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno 5,4 milioni e il 19,5%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,7 milioni e il 16,9%. Su La7 Otto e Mezzo 2,2 milioni (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia fa meglio nella seconda parte dove raggiunge la media di 1.781.000 spettatori (6,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.278.000 spettatori (4,5%). Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Palestre di Vita 3%, su Tv8 Guess My Age 2,8%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,1 milioni con il 21%. Su Canale5 Avanti un Altro! 3,4 milioni con il 18,1%. Da segnalare al mattino su Rai1 la Santa Messa delle 7 è stata seguita da 1.386.000 spettatori con uno share del 24,5%. Al pomeriggio primato per Uomini e Donne (2,8 milioni e 20,4%). In seconda serata vince Porta a Porta su Rai1 con una media di 1,6 milioni e il 13,4%.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 11:30

