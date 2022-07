Ascolti Tv 14 luglio 2022, la crisi di governo non appassiona. Meglio la musica di Tim Summer Hits

Ascolti Tv 14 luglio 2022. In prima serata su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.34 – Tg1 Crisi di Governo porta a casa una media di 1.226.000 spettatori, pari all’8,9%, a conferma che la politica in prima serata su Rai1 non tira neanche quando cade il governo. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte 1.161.000 (10,3%). Su Rai2 Tim Summer Hits vince la serata con 1.389.000 spettatori di media, pari all’11,8% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted 1.149.000 (7,8%). Su Rete4 Zona Bianca 846.000 (7%). Su La7 In Onda Prima Serata 684.000 (5,1%). Su Rai3 l’omaggio a Scalfari A Sentimental Journey 436.000 (2,9%). Sul Nove Via dall’Incubo 486.000 (3,6%). Su Tv8 Cops Una Banda di Poliziotti 403.000 (2,8%). Su Sky Uno/+1 e on demand Bruno Barbieri 4 Hotel, 289.000 abbonati medi e 0,8% di share nel primo passaggio.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.435.000 (15,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.264.000 (14,5%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.191.000 (7,7%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa in ricordo di Eugenio Scalfari 817.000 (5,4%), Un Posto al Sole 1.344.000 (8,5%). Su La7 In Onda 1.128.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.047.000 (6,7%). Su Rete4 Controcorrente 897.000 (5,9%) e 819.000 (5,2%). Su Tv8 Celebrity Chef 394.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 299.000 (1,9%).

Nel daytime e Preserale al pomeriggio su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria con Monica Maggioni 884.000 (9,8%). Italia-Islanda match valido per gli Europei femminili di calcio: 1.596.000 (15,8%), Su La7 la maratona Mentana TgLa7 Speciale 4,8%, su Rete4 speciale Quarta Repubblica 3,9%. Nel Preserale su Canale5 la replica di Avanti un altro! 1.889.000 (16,4%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 352.000 (5,5%), su Canale5 Tg5 383.000 (10,8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 11:08

