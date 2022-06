Ascolti Tv 14 giugno 2022, in 5,7 milioni assistono alla disfatta dell'Italia. E Donnarumma sbotta a fine partita

Ascolti del 14 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la disfatta dell’Italia in Germania ha fatto arrabbiare una media di 5.754.000 spettatori pari al 30,4% di share. E a fine partita sbotta pure Donnarumma durante l'intervista con Tiziana Alla di RaiSport. Dopo l'ennesimo pasticcio sul rinvio che gli costa un gol ha replicato seccato: "Se volete dare la colpa a me...". E a chi sennò? A tutto il cucuzzaro. Su Canale5 il film La scelta The Choice 1.980.000 (11,2%). Tiene la botta come era già capitato in occasione di un’altra partita della Nazionale Max Giusti che su Rai2 con Boss in Incognito registra una media di 1.374.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 il film Il piccolo lord 1.145.000 (6,9%). Su La7 DiMartedì 1.048.000 (6,7%). Su Rai3 #Cartabianca 859.000 (5,5%). Su Italia1 il film Un’estate al mare di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Nancy Brilli, Lino Banfi 939.000 (5,5%). Su Tv8 il film Due cuori e una provetta con Jennifer Aniston 267.000 (1,5%). Sul Nove il film Unico testimone con John Travolta 274.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.406.000 (12,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.273.000 (6,9%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.263.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.020.000 (5,4%). Su Rete4 Stasera Italia 699.000 (4%) e 692.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 621.000 (3,2%). Su Tv8 Celebrity Chef 321.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 241.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.530.000 (27,8%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.132.000 (17,5%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 657.000 (4,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 882.000 (7,5%) e 534.000 (11,1%). Su Canale5 X 720.000 (7,8%) e Tg5 282.000 (5,2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 398.000 (6,7%).

