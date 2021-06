Ascolti Tv 14 giugno 2021, Report tiene botta anche durante gli Europei

Ascolti Tv 14 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Spagna-Svezia ha registrato una media di 5.673.000 spettatori pari al 25% (pre e postpartita con Paola Ferrari quasi 4 milioni e 18,1%). Su Canale 5 Mr Wrong Lezioni d’Amore 1.971.000 (9,8%). Su Rai3 Report 1.895.000 (8,7%). A seguire – dalle 23.18 alle 23.58 - Report Plus 1.207.000 (9,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 971.000 (5,9%). Su Rai2 Hawaii Five O 1.377.000 (5,8%), NCIS New Orleans 1.073.000 (4,9%). Su Italia 1 Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie 737.000 (3,8%). Su La7 Julie & Julia 601.000 (2,9%). Su Tv8 Gomorra La Serie 352.000 (1,6%). Sul Nove Anna and the King 331.000 (1,8%).

Ascolti TV Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.920.000 (13,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.286.000 (5,6%). Su Italia1 CSI 1.026.000 (4,7%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.051.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.604.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.167.000 (5,6%) nella prima parte e 1.152.000 (5,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.473.000 (6,6%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 299.000 (1,4%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 426.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 la sfida dei campioni di Reazione a Catena 3.671.000 (23,7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.007.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 960.000 (10,1%). Su Canale 5 The Baker and Beauty 830.000 (10,2%). Su Rai2 The Blacklist 651.000 (4,3%), Belle Così 227.000 (2,6%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 592.000 (8,1%). Su Italia1 Final Destination 261.000 (4,5%). Su Rete 4 La Versione di Barney 146.000 (3,7%). Su La7 Lady Henderson 178.000 (2,1%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 10:55

