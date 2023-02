Ascolti Tv 14 febbraio 2023, vince il Milan: Alessia Marcuzzi chiude in bellezza

Ascolti tv 14 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5 il match Milan – Tottenham di Champions League, ha ottenuto una media di 4.447.000 pari al 21,68% di share. Su Rai 1 il film Come se non ci fosse un domani 2.409.000 e 12,64%. Su Italia 1 Le Iene 1.148.000, share 8,46%. Su Rai 2 Boomerissima 1.119.000 e 7,29%. Su La7 DiMartedì 1.096.000 e 6,39%. Su Rete 4 Fuori dal coro 808.000, share 5,63%. Su Rai 3 #Cartabianca 729.000, 4,34%. Su Real Time Primo Appuntamento 340.000, share 1,6%. Su Nove il film Aspirante vedovo 312.000, share 1,6%. Su Tv8 il film La rosa di San Valentino 298.000 telespettatori, share 1,5%.

In fascia access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.789.000, 22,02%; Striscina la notizina su Canale 5: 3.804.000 telespettatori, share 18,23%. Su Rai 2 Tg2 Post 619.000 telespettatori, share 2,81% mentre su Rai 3 Blob 1.104.000, 5,57% Caro Marziano 1.217.000, 5,95%, Il cavallo e la torre 1.568.000, 7,50%, Un posto al sole che registra 1.666.000, 7,61%. Su Italia1 NCIS 1.412.000, share 6,60% . Su Rete4 Stasera Italia 940.000 (4,50%) e nella 952.000, 4,33%. Su La7 Otto e mezzo 1.401.000 telespettatori, share 6,50%, su Tv8 100% Italia 519.000 e 2,4%. Su Nove Don’t Forget The Lyrics 357.000 telespettatori, share 1,7%.

