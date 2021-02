Ascolti Tv 14 febbraio 2020, tutti innamorati di Serena Rossi

Ascolti Tv 14 febbraio 2021. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre ha conquistato una media di 6.546.000 spettatori pari al 26,4% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 2.038.000 e 12%. Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.712.000 e 10% e Che Tempo che Fa il Tavolo 1.446.000 (7,8%). Su La7 Non è l’Arena 1.484.000 (5,6%) nella prima parte e 990.000 (7,1%) nella seconda. Su Sky Inter-Lazio 1.797.000 abbonati con il 6,7% di share (meno rispetto a Napoli-Juventus di sabato alle 18: 1.995.000 abbonati e 9,8%). Su Rai2 9-1-1 fa 1.181.000 (4,3%) nel primo episodio e 1.051.000 (3,9%) nel secondo. Su Italia 1 Justice League 1.576.000 (6,4%). Su Rete4 Colette Un’Amica più forte di tutto 592.000 (2,6%). Su Tv8 Family Food Fight 329.000 (1,3%) sul Nove Quasi quasi cambio i Miei 279.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 4.977.000 (18%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.490.000 (12,6%). La presentazione di Che Tempo che fa su Rai3: 1.863.000 e 7,1%. La presentazione di Non è l’Arena su La7: 1.434.000 e 5,2%. Su Italia1 CSI Miami 1.333.000 (4,9%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.230.000 (4,5%) nella prima parte e 1.058.000 (3,8%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 565.000 (2,1%) e sul Nove Little Big Italy 238.000 (0,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.811.000 (20,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.565.000 (15,5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 1.017.000 (5,1%) nella prima parte e 1.246.000 (5,5%) nella seconda, mentre NCIS Los Angeles 1.015.000 (4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.637.000 (15%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 2.837.000 (20,1%) e Linea Verde 3.590.000 (21,1%). Domenica In 3.144.000 (17,6%) nella prima parte e 2.852.000 (16,8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.624.000 (14,3%). Su Canale 5 Domenica Live 2.514.000 (13,6%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.245.000 (7,1%) e Quelli che il Calcio 1.343.000 (7,9%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.622.000 (9,5%) e Mezz’Ora in più Il Mondo che Verrà 1.195.000 (7,1%). Kilimangiaro Il Grande Viaggio 1.063.000 (6,3%) mentre Kilimangiaro 1.785.000 (9,6%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 826.000 (6,9%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 578.000 (15,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 974.000 (6,6%) e L’Altra DS 290.000 (3,8%). Su Italia1 Pressing Serie A 372.000 (5,9%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 461.000 (5,3%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA