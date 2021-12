Ascolti Tv 14 dicembre 2021, Berlinguer e Floris si dividono il pubblico di Giordano

Ascolti 14 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 Sabato, domenica e lunedì, il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto ha totalizzato una media di 3.019.000 spettatori e il 15,4% di share. Su Canale5 il film 10 giorni con Babbo Natale, del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi 2.830.000 (14,3%). Entrambi i talk in onda hanno beneficiato dell’assenza per riposo in sosta natalizia di Mario Giordano. Su Rai3 #Cartabianca con Bianca Berlinguer ha un sussulto: 1.412.000 (7,6%), e Giovanni Floris su La7 con DiMartedì 1.335.000 (6,9%). Su Rai2 il finale del docu-reality Il Collegio 1.071.000 (6%). Su Italia1 esordio su Mediaset della Coppa Italia con Genoa-Salernitana 900.000 (4%). Su Rete4 il film Blood Father con protagonista Mel Gibson 801.000 (3,8%). Su Nove il film Shooter 470.000 (2,4%). Su Tv8 il film The Karate Kid La leggenda continua 388.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.014.000 (21%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.143.000 (17,4%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.601.000 (6,7%), su La7 Otto e Mezzo 1.786.000 (7,5%), su Rete4 Stasera Italia 1.152.000 (4,9%) nella prima parte e 924.000 (3,9%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 903.000 (3,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.437.000 (23,2%) e Tg1 5.272.000 (24%), su Canale5 Caduta Libera 3.269.000 (17,7%) e Tg5 4.415.000 (19,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 822.000 (10,6%), su Canale5 X-Style 783.000 (7,5%)

