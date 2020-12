Ascolti Tv 14 dicembre 2020, Gf Vip al 20%. Exploit di Alberto Matano con la Vita in diretta

Ascolti Tv lunedì 14 dicembre 2020. Su Rai1 la prima tv di Ben is Back ha conquistato una media di 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.17 – il Grande Fratello Vip 5 è stato visto da una media di 3.356.000 spettatori pari al 20% di share (GF Vip Night dall’1.23 all’1.29: 1.482.000 e 29,5%. La media della seconda serata è 897.000 e 20,6%). Su Rai3 Report 2.423.000 (9,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.074.000 (5,6%). Su Rai2 Guarda… Stupisci Special Selection 1.006.000 (4,3%). Su Italia 1 Brave Il Coraggioso 1.711.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo Speciale Obama 600.000 (2,4%). Su Tv8 Lo Hobbit La battaglia delle cinque armate 285.000 (1,4%). Sul Nove Svalvolati on the Road 468.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.203.000 (19%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.466.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.070.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.371.000 (5,2%) nella prima parte e 1.296.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.116.000 (4,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.350.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.860.000 (6,8%). Su Italia1 CSI 1.354.000 (5%). Su Tv8 Guess My Age 545.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 540.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.361.000 (24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.758.000 (17,5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 674.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.412.000 (14,9%).

Al pomeriggio su Rai1 exploit de La Vita in diretta con Alberto Matano che sfiora la media di 2,5 milioni (2.493.000) e porta a casa il 17,5% di share.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 895.000 (7,2%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 408.000 (3,1%). Su Italia1 Tiki Taka 434.000 (4,8%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 11:11

