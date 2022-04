Ascolti Tv 14 aprile 2022, Don Matteo cala un po' ma prende il largo dall'Isola

Ascolti del 14 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Don Matteo 13 cala un po’ rispetto a giovedì scorso ma vince ugualmente la sfida con una media di 5.044.000 spettatori pari al 24,5%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi16: 2.394.000 (16,6%). Su La7 Piazza Pulita 936.000 (5,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 932.000 (5,7%). Su Tv8 l’incontro di Conference League Roma-Bodo Glimt 1.081.000 (4,9%) e su Sky Sport 351.000 abbonati (1,6%). Su Italia 1 Io Vi Troverò 1.167.000 (5,4%). Su Rai2 Si Accettano Miracoli 731.000 (3,5%). Su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla Mia Pelle 465.000 (2,2%). Su Sky Uno/+1 e on demand Pechino Express9: 356.000 abbonati e l'1,4% di share. Sul Nove Segnali dal Futuro 199.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.796.000 (21,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.413.000 (15,3%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.229.000 (5,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.069.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.536.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.391.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 911.000 (4,2%) e 888.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 691.000 (3,1%). Su Tv8 il prepartita di Conference League 300.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 292.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.773.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.028.000 (19,4%). Su Sky Sport la partita di Europa League Atalanta-Lipsia 300.000 abbonati (1,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.001.000 (11%). Su Rai2 Anni 20 Notte 129.000 (1,4%). Su Italia1 Contraband 485.000 (4,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 271.000 (3,2%). Su Rete4 Psycosissimo 142.000 (3,2%).

