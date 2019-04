Ascolti Tv 14 aprile 2019. Ferilli super, commuove tutti. Tv8 su di giri con Valentino Rossi

Ascolti Tv di sabato 13 aprile 2019. Su Canale 5 l’ultima puntata de L’Amore Strappato ha appassionato 4,4 milioni di media spettatori pari al 19,3% di share. Su Rai1 Che Tempo che Fa 3,6 milioni e il 14,5% di share (Il Tavolo 1,9 milioni e 10,7%). Su Italia 1 una media di 2 milioni per Le Iene con l’11,5% di share. Su Tv8 la gara di MotoGp è stata seguita da 1,7 milioni e l’8,2%. Su Rai2 NCIS 6,4% mentre FBI è la scelta di 6,5%. Su La7 Non è l’Arena 6,1%. Su Rai3 Città Segrete 3,7%. Su Rete4 Prova a Prendermi 2,9%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 566.000 spettatori e 2,2% di share (+21% rispetto alla settimana scorsa). Molto bene anche nei commenti sui social.



Nella fascia Access su Canale 5 Paperissima Sprint 4,5 milioni e 17,6%. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg 4,8%. Nel preserale L'Eredità 4,2 milioni (21,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,3 milioni (17,1%). In seconda serata La domenica sportiva su Rai2 al 5,6%, Tiki Taka su Canale5 8,5%.