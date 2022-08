Ascolti Tv 14 agosto 2022, vince La Dama Velata. Ma il nuoto è un'onda travolgente

Ascolti del 14 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la fiction La Dama Velata in replica è stata seguita da una media di 1.878.000 spettatori pari al 16,2% di share. Su Canale 5 il film Fiore del Deserto 1.295.000 (11%). Su Rai2 la serie NCIS Los Angeles 846.000 (6,8%) e Bull 762.000 (6,3%). Su Italia1 il film Terminator Genisys 657.000 (5,7%). Su Rete4 il film Oggi Sposi 629.000 (5,5%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 628.000 (5,4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best of 517.000 (4,4%). Su La7 la serie Miss Marple 325.000 (3,5%). Sul Nove Sento la Terra Girare 348.000 (3,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 2.565.000 (20,7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.704.000 (13,8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 698.000 (5,7%). Su Rete 4 Controcorrente 656.000 (5,4%) e 771.000 (6,2%). Su La7 In Onda 747.000 (6%). Su Rai 3 Piero Angela Dal Giornalismo alla Scienza 1968-1981: 527.000 (4,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 313.000 (2,5%). Sul Nove Little Big Italy 240.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.830.000 (26,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.348.000 (13%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto, in onda dalle 17.58 alle 20.08, 962.000 (10,5%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.632.000 (14,9%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 608.000 (9,2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 567.000 (7,6%). Su Italia1 350.000 (4,7%) e 257.000 (6,1%). Su Canale5 Tg5 474.000 (6,6%). Su Rai3 Sex 244.000 (4,1%).

