Ascolti Tv 13 settembre 2022, in 4 milioni per i Soliti Ignoti

Ascolti del 12 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction in replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 2.762.000 spettatori pari al 17,9% di share. Su Canale5 il film Benvenuti al Nord 1.787.000 (11,8%). Su Rai2 Nudi per la Vita con Mara Maionchi cala un po’ rispetto all’esordio 944.000 (5,3%). Su Italia1 Lucy 1.115.000 (6,3%). Giovanni Floris vince la sfida dei talk con DiMartedì su La7 (1.129.000 e 7,1%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano 828.000 6,4%. Su Rai3 #Cartabianca con Bianca Berlinguer 766.000 (5,1%). Su Tv8 bene Pechino Express 735.000 (4,6%). Sul Nove Parker 334.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time va forte Amadeus su Rai1 con Soliti Ignoti Il Ritorno 3.969.000 (20,5%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.832.000 (14,6%). Su Rai2 Tg2 Post 831.000 (4,3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.158.000 (6%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 848.000 (4,7%) e Il Cavallo e la Torre 1.242.000 (6,6%), Un Posto al Sole 1.446.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 895.000 (4,7%) e 965.000 (4,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.525.000 (7,8%). Su Tv8 100% Italia 548.000 (2,9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 384.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.008.000 (28,5%). Su Canale5 Caduta Libera 2.277.000 (17%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.112.000 (13,9%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Unomattina 776.000 19,9% Storie Italiane 702.000 (19%) e 801.000 (17,1%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 880.000 (21,8%) e 779.000 (21,2%). A mezzogiorno su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 1.468.000 (16,2%). Su Canale5 Forum 1.467.000 (22,1%). Su Rai2 I Fatti Vostri 379.000 (7,3%) e 656.000 (7,8%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.546.000 (16,7%), Il Paradiso delle Signore 1.627.000 (20,7%), il Tg1 1.195.000 (16,2%), La Vita in Diretta 1.829.000 e 22,2% (presentazione di 20 minuti 1.416.000 e 18,7%). Su Canale5 Beautiful 2.546.000 (21,1%), Una Vita 2.004.000 (19,3%), Un Altro Domani 1.624.000 (19,1%), Terra Amara 1.747.000 (23,1%), Pomeriggio Cinque 1.406.000 (18,3%) e 1.432.000 (17,1%) Nei saluti 1.306.000 (14,8%). Su Rai2 Ore 14: 434.000 (4,3%), BellaMa’ 244.000 (3%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 587.000 (11,7%). Su Canale5 Champions League Live 478.000 (9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 275.000 (5%). Su La7 TgLa7 Notte 223.000 (5,8%).

