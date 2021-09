Ascolti Tv 13 settembre 2021, Gf Vip buona la prima. Boom di Reazione a Catena nel preserale

di Marco Castoro

Ascolti Tv 13 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano con l’episodio La Caccia al Tesoro è stato seguito da una media di 3.669.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.23 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 6 2.860.000 e 20,7% di share (GF Vip Night dall’1.29 alle 1.41: 1.037.000 – 27% e 29% la media tra i giovani). Su Rai2 il film John Wick 3 Parabellum 1.168.000 (5,9%). Su Italia 1 il film Killer Elite 1.101.000 (5,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica, con ospite Giuseppe Conte, 761.000 (4,9%). Su Rai3 Presa Diretta 951.000 (4,6%). Su La7 la replica di Eden Un Pianeta da Salvare 340.000 (2,1%). Su Tv8 il film The Karate Kid La leggenda continua 390.000 (2,2%). Sul Nove il film Avamposti 195.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 la seconda puntata di Soliti Ignoti Il Ritorno 3.836.000 (17,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.804.000 (16,8%). Su La7 la prima stagionale di Otto e Mezzo con Lilli Gruber 1.637.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia con il ritorno di Barbara Palombelli 1.105.000 (5,1%) nella prima parte e 1.171.000 spettatori (5,1%) nella seconda. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.482.000 (6,7%). Su Rai2 FBI 1.080.000 (4,8%). Su Italia1 NCIS 1.061.000 (4,8%). Su Tv8 Guess My Age 389.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 413.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 boom di Reazione a Catena con Marco Liorni 4.450.000 (27,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.294.000 (15,4%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 1.957.000 (11,6%).

Nel day time esordi per È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici al 15,2%, Forum 15,8%, Uomini e Donne 24,1%, il Paradiso delle Signore 16,1%. Mentre il daytime Rai in onda da Roma non è andato in onda in diretta per uno sciopero interno all’azienda e sono stati trasmessi “Il meglio di” ciascun programma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 11:00

