Ascolti Tv 13 ottobre 2021, Brignano non è Luce dei tuoi occhi. Va forte Striscia, cresce Giletti

Ascolti Tv 13 ottobre 2021. In prima serata vince Canale 5 con la serie Luce dei tuoi occhi: media di 3.050.000 spettatori e 15,6% di share. Su Rai 1 il film Tutta un’altra vita con Enrico Brignano 2.920.000 (13,8%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.900.000 (9,6%). Su Rai 2 L’ispettore Coliandro 8: 1.751.000 (8%). Su La7 Non è l’arena 902 mila (5,5%). Su Italia 1 Honolulu 850 mila (4,5%). Su Rete 4 Zona Bianca 696 mila (4,3%). Su Tv8 X Factor 2021 Bootcamp 617 mila e 3%. Sul Nove Accordi e Disaccordi 356 mila e 1,6%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 4.610.000 (18,9%). Su Canale 5: Striscia la notizia 4.223.000 (17,3%). Su Rai 3: Che Succ3de? 1.550.000 (6,7%), Un posto al sole 1.826.000 (7,5%). Su La 7 Otto e Mezzo 1.807.000 (7,4%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.322.000 (5,6%) nella prima parte e 1.192.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 1.023.000 (4,2%). Su Italia 1 NCIS 1.252.000 (5,2%).Su Tv8 Guess My Age 417 mila (1,7%), sul Nove Deal with It 455 mila (1,9%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.344.000 (23,2%), su Canale 5 Caduta libera 3.469.000 (19,3%). Su Rai 3 le edizioni del Tg R 2.942.000 (14,8%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a porta 577.000 (7,1%), su Canale 5 X Style 686.000 (8,1%).

