Ascolti Tv 13 novembre 2022, Francesca Fialdini va a ruota libera: pomeriggio da incorniciare

Ascolti del 13 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Atto di Fede 3.228.000 di media spettatori e 18,7% di share. Su Canale 5 Il Gladiatore 1.692.000 (10.6%). Su Rai2 l’incontro di Tennis Nadal-Fritz 398.000 (2.1%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 1.277.000 (7.1%). Su Rai3 Che Tempo che Fa (tra gli ospiti Carlo Ancelotti) 2.276.000 (11.6%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo 1.440.000 (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca 610.000 (4.4%). Su La7 Non è L’Arena 606.000 (4.3%). Su Tv8 il Gran Premio di San Paolo 1.347.000 (7.4%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 414.000 (2.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.499.000 (22.7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.031.000 (15.3%). Su Rete 4 Controcorrente 935.000 (4.7%) e 792.000 (4%). Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.436.000 (7.2%). Su La7 In Onda 730.000 (3.7%). Su Tv8 Tv8 Sport 219.000 (1.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.920.000 (22.1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.443.000 (19.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 847.000 (5.6%) e Novantesimo Minuto – Tempi Supplementari 707.000 (4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.469.000 (13.5%). Su Italia 1 CSI 589.000 (3.2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 762.000 (3.8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 S. Messa del Papa 1.534.000 (22.9%), l’Angelus 2.220.000 (24.3%), Linea Verde 3.009.000 (24.1%), Domenica In 2.405.000 (17.3%) nella presentazione, 2.571.000 (19.7%) nella prima parte, 2.394.000 (20.4%) nella seconda e 2.146.000 (17.9%) nella terza. Bene e in crescendo Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera che arriva al 17.2% di share con 2.323.000 di media spettatori. Su Canale 5 Amici 2.919.000 (23.3%), Verissimo presenta – Io sono Tiziano 2.579.000 (21.4%) nella prima parte e 2.442.000 (17.5%). Su Rai2 Vorrei dirti Che 290.000 (2.4%) e Dribbling 169.000 (1.5%) nella prima parte, 279.000 (2.4%) nella seconda e 505.000 (4%) nella terza con Paola Ferrari e Adriano Panatta mattatori. Su Rai3 il TgR 2.127.000 (15.2%), Mezz’Ora in Più 1.086.000 (8.8%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che verrà 837.000 (7.2%), Rebus 778.000 (6.6%); Kilimangiaro 8.5% e 1.228.000.

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 371.000 (5.1%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 404.000 (7%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 676.000 (8.3%). Su Italia1 Pressing 425.000 e 8.7% (Highlights 499.000 e 5.3%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 529.000 (7.2%). Su Rete 4 Gardener of Eden 127.000 (3.9%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 14:28

