Ascolti Tv 13 marzo 2023, in sovrapposizione testa a testa Commissario Ricciardi-Gf Vip

Ascolti Tv lunedì 13 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha conquistato una media di 3.621.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.25 – Grande Fratello Vip 2.862.000 e 22.5% di share (GF Vip Night: 1.127.000 – 30.3%). In sovrapposizione è testa a testa: la fiction di Rai1 3.562.004 (19.65%), il reality di Canale5 3.456.764.000 (19.07%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile sale a 1.432.000 e 9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 834.000 e 5.1%. Su Rai3 Presa Diretta 1.116.000 e 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica 692.000 e 4.6%. Su La7 La Figlia del Generale 410.000 e 2.2%. Su Tv8 12 Anni Schiavo 182.000 e l’1%. Sul Nove Little Big Italy 524.000 e 2.6%.



In Fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.584.000 e 21.7%. A seguire Soliti Ignoti 4.815.000 e 22.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia e 4.206.000 e 19.5%. Su Rai2 Tg2 Post 699.000 e 3.2%. Su Italia1 NCIS 1.479.000 e 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.498.000 (7%), Un Posto al Sole 1.794.000 (8.3%). Su Rete4 Stasera Italia 921.000 (4.3%) e 710.000 (3.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.533.000 (7.1%). Su Tv8 100% Italia 400.000 e 1.9%. Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics 526.000 e 2.4%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.526.000 (25.8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.691.000 (21.9%).

In seconda serata su Rai1 Storie di Sera è stato seguito da 1.269.000 spettatori con il 10.9% di share prima del Tg1 e 494.000 spettatori con il 6.8% dopo il Tg1 (830.000 – 8.3%). Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 232.000 e 5.3%. Su Canale 5 Tg5 Notte 533.000 e 20%. Su Rai2 Restart 209.000 e 3.6%. Su Rai 3 Dilemmi 511.000 (4.1%). A seguire il Tg3 Linea Notte 371.000 e 5.1%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night 298.000 (4.3%). Su Rete 4 Rizzoli & Isles 138.000 e 3.1% di share.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 16:08

