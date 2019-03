Ascolti Tv 13 marzo 2019. Con Corona, Al Bano e Lecciso il Live di Barbara d'Urso è da Champions

Ascolti Tv di mercoledì 13 marzo 2019. Su Canale 5 – dalle 21:42 all’1:08 – la prima puntata di Live Non è la D’Urso ha interessato 2,8 milioni di spettatori pari al 17,1% di share, con picchi di 4,3 milioni e 26%. Tra gli ospiti di Barbara d'Urso Al Bano, Loredana Lecciso e Fabrizio Corona. Su Rai1 l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool è stato visto da una media di oltre 3,5 milioni di spettatori pari al 14,5% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2,6 milioni e l’11,5% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,2 milioni e il 10,5%.Su Italia 1 Outcast L’Ultimo Templare 4,8%. Su Rete4 Out of Time 3,5%. Su La7 The Mexican Amore senza la sicura 2,2%. Su Tv8 Ex 2,4%. Sul Nove Storia di una Ladra di Libri 1,7%.



All’ora di cena senza i Soliti Ignoti, fermi per la partita, su Canale 5 Striscia La Notizia 5,2 milioni di spettatori e il 20%. Su Rai2 beneTg2 Post con 1,5 milioni e il 5,7%. © RIPRODUZIONE RISERVATA