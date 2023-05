Ascolti Tv 13 maggio 2023, l'Eurovision spopola. Bonolis meglio di Zelensky

Ascolti Tv sabato 13 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest, in onda dalle 21 alle 1:14, ha conquistato una media di 4.960.000 spettatori pari al 34% di share. Su Canale5 Mamma o papà? 2.021.000 e 12.1%. Su Rai2 la Finale Scudetto di Serie A1 Femminile di pallavolo tra Milano e Conegliano 483.000 (2.7%). Su Italia1 Madagascar 3: ricercati in Europa 719.000 (4.1%). Su Rai3 Esterno Notte in replica 549.000 con il 3.7%. Su Rete4 Sette Giorni 391.000 (2.3%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 457.000 con il 2.9%. Su Tv8 4 Hotel 313.000 (1.7%). Sul Nove la partita di LBA Playoff, dalle 20:32 alle 22:08, 69.000 (0.4%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.111.000 con il 16.8%.

Nel Preserale su Rai1 Speciale Porta a Porta, dalle 18:30 alle 19:52, con ospite il presidente ucraino Zelensky ha ottenuto una media di 2.239.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.787.000 (20.1%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 11:45

