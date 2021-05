Ascolti Tv 13 maggio 2021, oltre 5 milioni per i Guardiani di Un passo dal cielo

Ascolti Tv 13 maggio 2021. In prima serata su Rai1 vanno forte i Guardiani di Un Passo del Cielo 6 che hanno conquistato una media 5.015.000 spettatori pari al 23,2% di share. Su Canale5 First Man Il primo uomo 1.370.000 (7,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.264.000 (7,1%). Su Rai3 Amore Criminale 1.605.000 (6,8%). Su La7 Piazzapulita 827.000 (4,8%). Su Rai2 Anni 20: 453.000 (1,9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom 862.000 (4,4%). Su Tv8 Sotto assedio White House Down 463.000 (2,2%). Sul Nove Tutte contro lui 567.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.084.000 (20,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.788.000 (15,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.839.000 spettatori (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.058.000 (4,5%) nella prima parte e 1.044.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.012.000 (4%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.208.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.794.000 (7,3%). Su Italia1 C.S.I. 1.005.000 (4,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 442.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 543.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.240.000 (24,1%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.197.000 (18,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 888.000 (11,6%). Su Rai3 Sopravvissute 1.049.000 (6,8%). Su Italia1 Venus Club 434.000 (6,6%). Su Canale5 Tg5 Notte 347.000 (5,9%). Su Rete4 Nella città l’inferno 210.000 (5,1%). Su La7 TgLa7 156.000 (3,4%). Sul Nove Tra le nuvole 203.000 (2,5%). Su Rai2 Il Mythonauta 254.000 (1,6%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 83.000 spettatori (1,4%).

