Ascolti Tv 13 luglio 2023, Alberto Angela il più visto. La Parietti si difende con le unghie

Ascolti tv giovedì 13 luglio 2023, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha conquistato una media di 1.998.000 spettatori pari al 15.2%. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera – All Inclusive 1.290.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Non Sono una Signora 944.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire 1.240.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Nel Cerchio degli Uomini 197.000 spettatori pari a share dell’1.4%. Su Rete4Flightplan – Mistero in Volo 814.000 telespettatori, share 6,09%. Su La7 In Onda Prima Serata 834.000 spettatori con share del 6%. Su Tv8 Dark Tide 261.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Chaos 242.000 spettatori con l’1.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.344.000 spettatori con il 15.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.031.000 spettatori (27.1%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.676.000 spettatori (15.7%)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 11:20

