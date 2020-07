Ascolti Tv 13 luglio 2020, anche da giovane Montalbano arresta tutti

Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica è stato visto da una media di oltre 4,2 milioni si spettatori pari al 21,2% di share. Su Canale 5 Appuntamento con l’Amore 9,7%. Su Rai2 Made in Sud 8%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,9%. Su Italia1 47 Ronin 5,1%. Su Sky Sport Inter-Torino 5%. Su Rai3 Il Colpevole The Guilty 4,4%. Su La7 la replica di Eden Un Pianeta da Salvare 2%. Su Tv8 Premonition 2,4%. Sul Nove Mani di Fata 1,4%. Su Sky Cinema la prima tv di Pinocchio di Garrone 1%.



In fascia Access prime time su Rai1 Techetechetè 3,6 milioni con il 17,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint sfiora i 3 milioni (14,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.194.000 spettatori con il 5,6%. Su Rete4 Stasera Italia News 1.109.000 (5,7%) nella prima parte e 1.272.000 (6%) nella seconda. Su La7 In Onda 955.000 (4,5%). Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 La Dedica 4,6%. Un Posto al Sole 6,3%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,7%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,5%.



Nel Preserale va sempre forte Marco Liorni su Rai1 con Reazione a Catena (oltre 3,5 milioni e 24,4%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2,1 milioni (15,2%). Al mattino bene su Rai1 Uno Mattina Estate 17,8% e C’è Tempo Per… 15,3%. Mentre non si schioda dall’1,1% Ogni Mattina su Tv8.



In seconda serata su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni è stato seguito da 690.000 spettatori con l’8,1% di share. Su Rai2 Novantesimo Minuto Notte Gol 801.000 spettatori con l’8%. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 11:51

