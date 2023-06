Ascolti Tv 13 giugno 2023, exploit di Floris con un DiMartedì non fazioso

Ascolti Tv martedì 13 giugno 2023, in prima serata su Rai1 Sophie Cross Verità Nascoste ha conquistato una media di 2.153.000 spettatori pari al 12.6%. Su Canale 5 Tg5 Speciale Un Grande Italiano 1.371.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Rai2 il play off di Serie C Foggia-Lecco 798.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura 628.000 pari al 3.9%. Su Rai3 CartaBianca 958.000 pari al 6.5%. Su Rete4 Il Compagno Don Camillo1.088.000 con il 6.1% di share. Su La7 diMartedì 1.437.000 spettatori con share del 9.8%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi 533.000 con il 3%. Sul NovePelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana 414.000 con il 2.5%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.817.000 con il 21.1%. A seguire Porta a Porta Speciale 2.217.000 con l’11.9%. Su Rai2 Tg2 Post 820.000 con il 4.4%. Su Italia1 Una Mamma per Amica 398.000 con il 2.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.570.000 (8.6%), Un Posto al Sole 1.786.000 spettatori (9.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.914.000 (10.3%). Su Tv8 4 Hotel 709.000 con il 3.9%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 492.000 con il 2.7%.

