Ascolti Tv 13 gennaio 2023, partenza con lode per The Voice Senior e Fosca Innocenti

Ascolti 13 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 il ritorno di The Voice Senior con Antonella Clerici al timone ha conquistato una media di 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 la prima puntata della serie Fosca Innocenti 2 con Vanessa Incontrada 2.568.000 (15.3%). Su Rete4 Quarto Grado 1.152.000 (8%). Su Italia1 Safe 1.337.000 (7.2%). Su Rai2 la nuova stagione di N.C.I.S. 793.000 (4.1%). Su Rai3 Lotta Continua 578.000 (3.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 528.000 (2.9%). Su Tv8 Cucine da Incubo 429.000 (2.5%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 380.000 (2.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.696.000 (23.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.462.000 (17.2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.411.000 (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.412.000 (7%), Un Posto al Sole 1.559.000 (7.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.315.000 (6.5%). Su Rai2 Tg2 Post 904.000 (4.5%). Su Rete4 Stasera Italia 866.000 (4.3%) e 830.000 (4.1%). Su Tv8 100% Italia 439.000 (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo in replica 533.000 (2.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.500.000 (26%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.556.000 (21%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 721.000 (3.6%).

Nel daytime al pomeriggio spopola Uomini e Donne ottiene 2.822.000 spettatori pari al 26.3% di share. Dopo l’avvio di stagione altalenante BellaMa’ su Rai2 si attesta al 5%.

