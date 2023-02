Ascolti Tv 13 febbraio 2023, partenza sprint per Fiori Sopra l'Inferno, nel daytime exploit di Diaco

Ascolti 13 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 la prima di puntata di Fiori Sopra l’Inferno I Casi di Teresa Battaglia ha conquistato una media di 4.748.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.676.000 e 19.8%. Su Rai2 il ritorno di Stasera Tutto è Possibile 1.393.000 (8.4%). Su Italia1 il nuovo ciclo di Freedom Oltre il confine 765.000 (4.3%). Su Rai3 Presadiretta 970.000 (4.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 619.000 (3.9%). Su La7 Propaganda Live Speciale 618.000 (4.2%). Su Tv8 Eiffel 201.000 (1%). Sul Nove Little Big Italy 297.000 (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.465.000 (24.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.978.000 (17.9%). Su Rai2 Tg2 Post 697.000 (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.454.000 (6.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.467.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.710.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia 907.000 (4.2%) e 730.000 (3.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.708.000 (7.7%). Su Tv8 100% Italia 482.000 (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo in replica 381.000 (1.7%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Storie Italiane 1.053.000 (23,3%) e 1.053.000 (19,9%). Al pomeriggio La vita in diretta 2.522.000 e 22,1%. Su Rai 2 exploit di Bella ma’ 895.000 (9,6%) con picco del 12,5%. Su Canale 5 Uomini e donne 2.863.000 (27,2%) e Amici di Maria De Filippi 1.891.000 (20,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA