Ascolti Tv di ieri domenica 13 febbraio 2022, Gianni Morandi fa cantare Fazio

Ascolti tv di ieri domenica 13 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 la fiction L’Amica Geniale 3 Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha conquistato una media di 4.857.000 spettatori pari al 22,4% di share (primo episodio: 4.940.000 e 20,8%, secondo episodio: 4.753.000 e 24,9%). Su Rai3 dalle 20.44 alle 22.11 Che Tempo Che Fa 2.890.332 spettatori (11,7%) con ospiti tra gli altri Gianni Morandi e Luca Argentero e un picco di ascolto di 3 milioni e 500 mila spettatori e il 14,2%. Mentre – dalle 22.14 alle 23.49 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.878.000 (9,8%). Su Canale 5 Cado Dalle Nubi 2.515.000 (11,1%). Su Italia1 il film Kong Skull Island 1.037.000 (4,8%). Su Rai2 The Rookie4: 974.000 (3,9%), CSI Vegas 932.000 (3,9%). Su Rete4 Zona Bianca 597.000 (3,5%). Su La7 Non è l’Arena 727.000 (3,1%) nella prima parte e 652.000 (5,7%) nella seconda dopo le 23. Su Tv8 L’Ultimo San Valentino 263.000 (1,2%). Sul Nove Sono Nata il 23 405.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.346.000 (21,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.029.000 (12,2%). Su Italia1 NCIS 1.476.000 (6%). Su Rete 4 Controcorrente 1.048.000 (4,3%) nella prima parte e 1.007.000 (4%) nella seconda. Su La7 In Onda 963.000 (3,9%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 293.000 (1,4%). Sul Nove Little Big Italy 310.000 (1,3%).





Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.577.000 (22,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.692.000 (18%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 731.000 (3,9%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.952.000 (18%) nella prima parte e 2.760.000 (18,5%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 2.589.000 (16%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.148.000 (20%). A seguire Verissimo 2.799.000 (19%), Verissimo Giri di Valzer 2.964.000 (17,8%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA