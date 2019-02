Ascolti Tv 13 febbraio 2019. L'Isola diventa Real, ma la Porta Rossa parte con il turbo

Ascolti Tv di mercoledì 13 febbraio 2019. Finché c’è stata la partita di Champions tra Ajax e Real Madrid la sfida è stata appassionante tra Raiuno e Canale 5 che ha mandato in onda l’Isola dei Famosi. Un testa a testa tra il 15 e il 17% di share e 3 milioni e 700 mila spettatori. In sovrapposizione la Marcuzzi è stata più a lungo in testa. La Champions si è fatta preferire però se aggiungiamo anche il 2% di share riportato da Sky. Seguono gli altri programmi. Molto bene i primi episodi della nuova serie di Raidue La porta rossa, con Lino Guanciale e Gabriella Pession protagonisti, che è stata vista da 3 milioni e il 12,5% di share. Sulla media standard Chi l’ha visto? su Raitre (2,2 milioni e 10,24%). Su Italia1 il film Il mistero dei templari-National Treasure a 1,4 milioni e 6,6%. Su Rete4 #Cr4 La Repubblica delle donne, ultima puntata del primo ciclo con Pieri Chiambretti: 774mila e 4,1%. Su La7 Caccia a Ottobre Rosso 663mila e 2,9%. Su Tv8 Un amore a cinquestelle 657mila spettatori e il 2,7%. Su Nove Mine Vaganti 416mila spettatori e l’1,8%.

Nel resto della giornata da segnalare il buon momento della mattina di Raitre (Agorà 9,8%, Mi Manda Rai3 con Salvo Sottile 7,5%. Tutta Salute 7,5%). Storie Italiane sempre oltre il 20%. Cresce La Vita in Diretta al 14% ma Pomeriggio 5 è sempre avanti (19%). In seconda serata dopo l’Isola bene il Tg5 della notte (14,5%).



© RIPRODUZIONE RISERVATA