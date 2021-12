Ascolti Tv 13 dicembre 2021, Santa Lucia incorona Blanca

Ascolti Tv 13 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Blanca ha riportato una media di 5.431.000 spettatori e 24,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini 3.694.000 (23,5%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.818.000 (8%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 754.000 (4,2%). Su Italia1 il film Live! Corsa contro il tempo 974.000 (4,3%). Su Rai2 Il Collegio 674.000 (3,2%). Su La7 Grey’s Anatomy 323.000 (1,5%). Su Nove Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero 340.000 (1,5%). Su Tv8 il film I Predatori dell’arca perduta 316.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.033.000 (20,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.058.000 (16,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.639.000 (6,7%), su La7 Otto e Mezzo 1.584.000 (6,5%), su Rete4 Stasera Italia 1.035.000 (4,4%) nella prima parte e 831.000 (3,4%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 967.000 (4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.656.000 (23,8%), Tg1 5.119.000 (23,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.200.000 (16,9%), Tg5 4.241.000 (19%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA