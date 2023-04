Ascolti Tv 13 aprile 2023, Un Passo dal Cielo 7 vola in paradiso. Tv8 va in gol con la Juve

Ascolti tv 13 aprile 2023 in Prima Serata su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha conquistato una media di 3.834.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 “10 Giorni Senza Mamma” 1.634.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 After 568.000 e 3%. Su Italia 1 Captain America: The Winter Soldier 991.000 (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice 846.000 e 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.101.000 con il 7.6% di share. Su La7 Piazza Pulita 722.000 e 5.1%. Su Tv8 l’incontro di Europa League: Juventus-Sporting Lisbona 2.477.000 con il 12.1% (pre e post nel complesso: 1.761.000 – 8.6%; primo tempo: 2.437.000 – 11.2%, secondo tempo: 2.520.000 – 13.2%). Nel complesso su Sky Sport, l’incontro di Europa League: Juventus-Sporting Lisbona ha raggiunto 843.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Faking It Bugie o verità? 255.000 telespettatori, share 2,2%. Su Sky Uno Pechino Express ha ottenuto 320.000 spettatori con l’1.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.066.000 con il 20.2%. A seguire Soliti Ignoti 4.406.000 e 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.436.000 e 15.9%. Su Rai2 Tg2 Post 595.000 e 2.7%. Su Italia1 NCIS 1.471.000 con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.219.000 (6%), Un Posto al Sole 1.634.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 722.000 (3.5%) e 639.000 (2.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.583.000 (7.4%). Su Tv8 Uefa Europa League 750.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 450.000 e 2.1%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.278.000 (26.2%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.415.000 (21.6%).

In Seconda Serata su Rai 1 Porta a Porta 694.000 (10,1%). Su Rai 2 StraMorgan 306.000 (3,4%). Su Rai 3 Mixer Vent’anni di televisione 348.000 e 2,9%, Tg3 LineaNotte 261.000 (4,2%). Su Italia 1 il film Lanterna Verde 295.000 e 6,1%.

