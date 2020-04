Ascolti Tv 13 aprile 2020, vince Montalbano. Report supera Celentano

Ascolti Tv lunedì 13 aprile 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica Il Gatto e il Cardellino è stato visto da una media di oltre 6 milioni e 100 mila spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale 5 la replica del concerto all’Arena di Verona di Rock Economy Adriano Celentano Live ha appassionato più di 2 milioni e 200 mila spettatori pari all’8,5% di share. Ha fatto leggermente meglio su Rai3 Report con 2,4 milioni e l’8,6%. Su Italia 1 Jurassic Park sfiora i 2 milioni (7,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 7%. Su Rai2 la replica di Stasera tutto è Possibile 5,9%. Su La7 L’Ultimo Imperatore 2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 1,7%, sul Nove Tropical Island Le Isole delle Meraviglie 1,6%. Su Sky Cinema 1 L’Immortale 1%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno ottiene 5,4 milioni e 17,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5 milioni e 16,1%. Su La7 Otto e Mezzo sfiora i 2,5 milioni con l’8,1%. Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rete4 la Presentazione di Quarta Repubblica 4,7%, Su Rai3 Non ho l’Età 3,8% e Un Posto al Sole 3,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità in replica 4,7 milioni (18,8%). Su Rai3 il TgR oltre 4,6 milioni (18%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 4,2 (17,4%). Al mattino la Santa Messa su Rai 1 fa il 22% con 970.000 spettatori. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA