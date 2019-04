Ascolti Tv 13 aprile 2019. Vince Ballando allo sprint ma Amici conquista i giovani

di Marco Castoro

Ascolti Tv di sabato 13 aprile 2019. Ancora un appassionante testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. E secondo successo consecutivo allo sprint per Ballando con le stelle che su Rai1 conquista oltre 4,5 milioni di media spettatori nella prima parte e 4 milioni nella seconda con il 22,7%. La terza puntata di Amici cresce di ben due punti e arriva al 21,7% di share con 3 milioni 939 mila telespettatori. Convince soprattutto il pubblico giovane che sulla fascia 15-64 anni porta il dato al 24,82% di share. Terzo posto per Sapiens su Rai3 con il 5,7%. A seguire le altre reti. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 5,2% di share. Su Italia 1 Robinson Crusoe 4%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami 4,7%. Su La7 Atlantide Speciale 2,7%. Su Tv8 Nel Cuore della Tempesta 2%. Sul Nove Angel Eyes Occhi d’angelo 1,5%. Su Rai4 Jimmy Bobo Bullet to the Head 2,2%.

In fascia Access su Canale 5 Ficarra e Picone con Striscia La Notizia chiudono sfiorando la media di 4 milioni con uno share del 18,26%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7%. Su Italia1 CSI 3,9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4%. Su La7 Otto e Mezzo 4,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,9%. Nel Preserale L’Eredità 4 milioni e 23,6%. Su Canale 5 Avanti un Altro 3,2 milioni e 18,6%. Al mattino Unomattina in Famiglia domina la scena con il 22%, al pomeriggio Verissimo con ospite Riccardo Fogli porta a casa il 18%. Italia Sì si difende con il 15%. La Formula E con il Gp Roma su Italia 1 fa il 6%. In seconda serata Geppi Cucciari con Pipol su Rai3 fa il 5,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA