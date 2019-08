Ascolti Tv 13 agosto 2019, la più amata dai sovranisti non è la più amata dal pubblico di Rai1

La più amata dai sovranisti non è la più amata dagli italiani. Soprattutto dal pubblico di Rai1 che in questa torrida estate non ha avuto nessun refrigerio da Lorella Cuccarini e il suo Grand Tour bocciato da un ascolto sotto il 10% di share (9,2%) e meno di 1,5 milioni di media spettatori. Ha fatto meglio Canale 5 con Spirito Libero (11,8%). A seguire Chicago Fire 7,1% su Italia1 e Lo Squalo su Rete4 6,1%, stesso share di In Onda in prima serata su La 7. Solo il 4,6% per lo Speciale Tg3 e 5,6% per Hawaii Five su Rai2. Mercoledì 14 Agosto 2019, 10:55

