Ascolti Tv 12 settembre 2022, buona la prima per Amadeus, Daniele e Palombelli Forum

Ascolti del 12 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la replica della puntata di Ulisse Il Piacere della Scoperta dedicato alla Regina Elisabetta II è stato seguito da una media di 2.932.000 spettatori pari al 18,9%. Su Canale 5 la prima tv del film Midway 1.462.000 (10,8%). Su Rai2 l’esordio di Nudi per la Vita con Mara Maionchi 1.362.000 (7,9%). Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio 1.103.000 (6,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 798.000 (6,4%). Su La7 Atlantide Speciale Regina per Sempre 544.000 (3,5%) e 253.000 (4,6%). Sul Nove il ritorno di Little Big Italy 518.000 (3%). Su Rai3 Tribune Elettorali 470.000 (2,5%). Su Tv8 la terza stagione di Gomorra La Serie 346.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 3.549.000 (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.975.000 (15,7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.379.000 (7,3%) e Un Posto al Sole 1.529.000 (7,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.084.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.505.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 926.000 (4,9%) e 990.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 780.000 (4%). Su Tv8 l’esordio di Nicola Savino alla guida di 100% Italia 518.000 (2,7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 383.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.847.000 (27,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.416.000 (18,2%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.320.000 (15,4%). Su La7 la prima di una simpatica e spigliata Caterina Balivo con il game Lingo 138.000 (1,1%) in una fascia tv che troppo spesso non arriva all’1% di share.

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Uno Mattina 739.000 (18,1%). La prima parte di Storie Italiane, all’esordio stagionale, 778.000 (20,8%). Su Canale5 Mattino Cinque News 857.000 (20,1%) e 787.000 (21,1%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club 195.000 (4,6%). Il ritorno di Tg2 Italia 113.000 (3%). A mezzogiorno su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 771.000 (16,5%). È Sempre Mezzogiorno 1.476.000 (15,7%). Su Canale 5 il ritorno di Forum 1.367.000 (20,2%). Su Rai2 I Fatti Vostri 422.000 (7,7%) e 759.000 (8,5%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.798.000 (15,4%) e 1.570.000 (16,8%) dalle 14.28 alle 16.05. Il Paradiso delle Signore 1.531.000 (19,3%), il Tg1 (1.090.000 – 15.26%), Vita in Diretta 1.769.000 e 22,1% (presentazione: 1.402.000 e 19%). Su Canale5 Beautiful 2.361.000 (18,9%). Una Vita 1.974.000 (17,4%), Un Altro Domani 1.934.000 (18,8%). Dalle 15.20 alle 17.25 Tg5 Speciale sulla Regina Elisabetta 1.576.000 (19,9%). Pomeriggio Cinque 1.159.000 (15,7%) nella presentazione di circa mezz’ora e 1.305.000 e 16% (Saluti 1.310.000 e 14,8%). Su Rai2 Ore 14: 454.000 (4,2%), Bella Ma’ 353.000 e 4,4% (i saluti di 17 minuti: 346.000 e 4,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 664.000 (12,8%). Su Rai2 Calcio Totale 487.000 (3,1%) e 342.000 (3,8%). Su Italia1 Pressing 354.000 (7,5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 220.000 (3,2%).

