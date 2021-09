Ascolti Tv 12 settembre 2021, ottimo debutto per Scherzi a Parte con Enrico Papi

Ascolti Tv 12 settembre 2021. In prima serata su Canale5 il debutto della nuova edizione di Scherzi a Parte con Enrico Papi ha conquistato una media di 3.506.000 spettatori con uno share del 21,3%. Su Rai1 il film tv Sul Tetto del Mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà 2.405.000 (13,1%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 1.119.000 (5,5%) e N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 (6,1%), a seguire La domenica sportiva 941.000 (7,6%), L’Altra DS 282.000 (5,5%). Su Rete4 il film Come un uragano 686.000 (3,8%). Su Rai3 il film Martin Eden 671.000 (3,7%). Su Italia1 Pressing 467.000 (3,3%). Su Tv8 MasterChef 504.000 (3%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 348.000 (2,6%). Sul Nove il film Corpi da reato 328.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 la nuova stagione di Soliti Ignoti Il Ritorno al debutto fa segnare una media di 4.065.000 spettatori e il 20,1% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint 3.008.000 (14,9%). Su Rete4 Controcorrente con Veronica Gentili 1.032.000 (5,3%) nella prima parte e 1.016.000 (5%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 840.000 (4,2%). Su Rai3 Sapiens Files 805.000 (4,1%). Su Tv8 il Gp di Motociclismo 738.000 (3,7%). Su La7 Meraviglie senza Tempo Venezia 466.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 278.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.477.000 (22,3%). Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend 1.914.000 (12,6%). Su Rai2 90° Minuto 601.000 (4,5%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.157.000 (13,1%). Su Tv8 il Motociclismo 400.000 (2,8%).

Nel daytime su Rai1 la Santa Messa celebrata da Papa Francesco 2.067.000 (18,6%).

