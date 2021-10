Ascolti Tv 12 ottobre 2021, vince Neri Marcorè trainato dai 5 milioni dei Soliti Ignoti

Ascolti Tv 12 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Digitare il Codice Segreto con Neri Marcorè ha conquistato una media di 4.148.000 spettatori pari al 20,2% di share. Su Canale 5 Titanic all’ennesimo passaggio 1.770.000 (12,8%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.334.000 (8,7%). Su Rai2, al posto di Voglio Essere un Mago è andato in onda il film The Equalizer 2 Senza Perdono 1.351.000 (6,3%). Su La7 diMartedì 1.150.000 e 5,8% (diMartedì Più: 392.000 e 4,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 965.000 (5,8%). Su Rai3 CartaBianca 878.000 (4,6%). Da notare che nella prima parte dei talk mentre Floris aveva ospiti Conte e Landini e anche Giordano con Porro commentavano gli scontri di Roma, la Berlinguer parlava con Corona della comparsa del toro. Su Tv8 Il Cacciatore di Ex 241.000 (1,1%). Sul Nove A-Team 276.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno varca la soglia dei 5 milioni: 5.004.000 spettatori di media con il 20,8% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.804.000 (15,8%). Su Italia1 NCIS 1.180.000 (5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.102.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.642.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.773.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.174.000 (5%) nella prima parte e 1.145.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 898.000 (3,7%). Su Tv8 Guess My Age 356.000 (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 416.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.140.000 (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.355.000 (18,9%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.968.000 (15,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 697.000 (9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 315.000 (10%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 408.000 (5,4%). Su Rai2 Ti Sento di Pierluigi Diaco con ospite Rocco Siffredi 368.000 (3,4%).

