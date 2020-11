Ascolti Tv 12 novembre 2020, il Doc Luca Argentero fa sparire Harry Potter

Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020. Su Rai1 la fiction Doc Nelle Tue Mani ha conquistato 7.640.000 spettatori pari al 28% di share. Su Canale 5 Harry Potter e la Pietra Filosofale 2.476.000 (13,1%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.779.000 (10%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.330.000 (6,9%). Su La7 PiazzaPulita 1.301.000 (5,6%). Su Sky cresce X Factor che registra 902.000 abbonati di media con 3,65% di share. Su Rai2 la serie FBI 859.000 (3%), meglio 911 (756.000 e 3,5%). Su Rai3 Stronger Io sono il più forte 899.000 (3,6%). Su Tv8 Innocenti Bugie 451.000 (1,9%). Sul Nove Cambio Moglie 438.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.481.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 5.011.000 (17,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.179.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.557.000 (5,6%) nella prima parte e 1.431.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.045.000 (3,7%). Su Italia1 CSI 1.225.000 (4,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.680.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.912.000 (6,8%). Su Tv8 Guess My Age 620.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 663.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.060.000 (22%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.400.000 (19,6%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.955.000 (16,5%).

Da segnalare nel daytime su Canale5 Mattino Cinque 1.154.000 (17,8%) nella prima parte e 1.105.000 (18,4%) nella seconda. A mezzogiorno su Canale 5 Forum 1.570.000 (16,7%). Al pomeriggio Il Paradiso delle Signore su Rai1 2.086.000 (17,1%). In seconda serata su Rai1 Ama Sanremo 1.911.000 (9,6%) e Porta a Porta 795.000 (8,5%). Su Canale 5 X Style 517.000 (9,2%).

