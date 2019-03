Ascolti Tv 12 marzo 2019. Vincono le Meraviglie di Angela e Allegri: 4,5 milioni per i Tesori della Penisola, 3 milioni per la Juve su SkySport. Bene il Collegio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su Rai1 Meraviglie-La Penisola di Tesori vince la serata con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori pari al 19,3% di share. Al secondo posto troviamo un’altra meraviglia, la Juventus di Champions che ha compiuto l’impresa. Visibile solo dagli abbonati di Sky Sport, ha stabilito il record di ascolto per una partita di club sulla tv satellitare: quasi 3 milioni di media (2.939.000) e l’11,14% di share. Su Canale 5 il film Che Bella Giornata con Checco Zalone ha sfiorato i 2 milioni, pari all’8,5%. Superato da Rai2 con Il Collegio che ha chiuso con 2,3 milioni di media e il 9,7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show non vanno oltre l’8,1%. Su Rai3 brusca frenata per #cartabianca 3,9%. Su Rete4 Il Segreto conferma il suo 6% di share e Una Vita il 5,8%. Su La7 Di Martedì scende al 4,6%. Su Tv8 Karate Kid-La leggenda continua 1,5%. Sul Nove Pizza Hero-La sfida dei forni non arriva all’1%.