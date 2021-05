Ascolti Tv 12 maggio 2021, sulla scia di Montalbano c'è solo Federica Sciarelli

Ascolti Tv 12 maggio 2021. In prima serata su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con l’episodio Un Diario del ‘43 è stato seguito da una media di 3.770.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.951.000 (13,6%). Su Canale 5 il film Poveri ma Ricchissimi 1.786.000 (8,1%). Su Rai2 la prima tv di After 1.132.000 (4,7%). Su Italia 1 John Wick 2: 1.439.000 (6,7%). Su Rete4 Zona Bianca 650.000 (3,3%). Su La7 Atlantide 483.000 (3,6%). Su Tv8 l’ultima puntata di Name That Tune 716.000 (3,3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 444.000 (1,8%). Le partite sui canali Sky: Inter-Roma 651.000 abbonati (2,5%), Torino-Milan 416.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.562.000 (17,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.305.000 (12,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.523.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.149.000 (4,7%) nella prima parte e 1.004.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 926.000 (3,6%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.044.000 (4,5%), Un Posto al Sole 1.728.000 (6,8%). Su Italia1 CSI 1.111.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 414.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 469.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.171.000 (23,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.200.000 (18,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 838.000 (10,2%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 760.000 (9,9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 802.000 (7%). Su Italia1 Pressing Serie A Speciale 475.000 (7,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 561.000 (5,3%). Su Rete 4 Confessione Reporter 158.000 (3,2%). Su Tv8 Permesso Maisano 261.000 (3,5%).

