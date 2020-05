Ascolti Tv 12 maggio 2020, Mia supera Cruise ma dimezza la dote della prima

Ascolti Tv martedì 12 maggio 2020. Su Rai1 Io sono Mia è stato visto da una media di oltre 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 14,7% di share. È bastato per battere Tom Cruise su Canale 5 con il film Mission Impossible Fallout 12,5% di share. Tuttavia va detto che il risultato del film con Serena Rossi è andato molto lontano alla performance ottenuta durante la sua prima tv, il 12 febbraio 2019, quando ottenne un ascolto di oltre 7milioni 700mila spettatori pari al 31% di share. Tornando a ieri sera conferma per Le Iene Show (10,8%) su Italia 1. Nella sfida dei talk successo di tappa per Mario Giordano su Rete4 con Fuori dal Coro al 7,1%. Su Rai3 #Cartabianca 6,4%. Su La7 DiMartedì 6,3%. Su Rai2 il film A Napoli non Piove Mai 6,5% di share. Su Rai4 Lo Chiamavano Jeeg Robot 2,1% fa meglio di Tv8 con Crazy Night Festa col Morto all’1,6% e Noah sul Nove all’1,2%.



In fascia Access Prime Time pareggiano le ammiraglie: su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni e 18,7%. Idem su Canale 5 Striscia la Notizia. Su La7 Otto e Mezzo supera la media di 2,5 milioni (9%). Su Rete4 Stasera Italia 1,5 milioni (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 5,1% con 1,4 milioni. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Palestre di Vita 3,1%. Su Tv8 Guess my Age 2,8%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4,4 milioni (21,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,5 milioni e 18,3% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 11:37

