Ascolti Tv 12 maggio 2019. Vince Fazio davanti alle Iene. Bene Domenica In

Ascolti 12 maggio 2019. Su Rai1 Che Tempo che Fa è stato visto da una media poco superiore ai 3,5 milioni di spettatori, pari al 15% di share (a seguire Il Tavolo 13,2%). Su Canale 5 New Amsterdam 2 milioni e 9,9% di share. Meglio su Italia 1 Le Iene con il 12,3% di share. Su Rai2 NCIS 6,4% mentre FBI 6,7%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 4,4%. Su Rete4 Continuavano a chiamarlo Trinità 6,8% di share. Su La7 Non è l’Arena 6,7%. Su Tv8 Celebrity Masterchef 2,8%, mentre sul Nove Vi Presento i Nostri 1,2%.



Nella fascia Access su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.752.000 spettatori con uno share del 15,7%.

In seconda serata Su Canale 5 Tiki Taka 6,7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In registra il 16,8% con 2.763.000 spettatori nella prima parte e il 16,6% con 2.635.000 spettatori nella seconda. Più tardi Domenica Live 2.246.000 (14,8%) nella prima parte, 1.923.000 (12,1%) nella seconda. Lunedì 13 Maggio 2019, 11:57

