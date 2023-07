Ascolti Tv 12 luglio 2023, Chi l'ha visto? è davvero Speciale

Ascolti Tv mercoledì 12 luglio 2023, in prima serata su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale ha conquistato una media di 1.831.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai1 Il sapore del successo 1.856.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo 1.398.000 e 10.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.060.000 (7.1%), l’episodio in replica 790.000 (6.6%). Su Italia1 Freedom Summer 573.000 (4.7%). Su Rete4 Zona Bianca 792.000 (7.4%). Su La7 Atlantide Album 301.000 e il 2.9%. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone 390.000 (3.1%). Sul Nove Una notte al museo 2 – La fuga 279.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.659.000 con il 17.7%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.208.000 pari al 14.7%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 676.000 (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.031.000 e il 6.9%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.047.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.850.000 (16.6%).

Nel daytime vanno forte a mezzogiorno su Rai1 Camper in Viaggio 1.327.000 spettatori (17.6%) e Camper 1.676.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il meglio di Forum 1.363.000 spettatori con il 20.2%. Al pomeriggio Estate in Diretta 1.580.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Beautiful 2.718.000 (23.2%), Terra Amara 2.535.000 (24.2%). Su Rai2 Tour de France 894.000 pari all’11.1%.

