Ascolti Tv 12 luglio 2022, Al Pacino becca un Gatto in tangenziale. SuperNek su Rai2

Ascolti tv dell’12 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film Danny Collins La Canzone della Vita con Al Pacino non va oltre la media di 1.279.000 spettatori pari all’8,6%. Un flop. Molto meglio su Canale 5 il film Come un Gatto in Tangenziale visto da una media di 2.292.000 spettatori pari al 15,9% di share. Cortellesi doppia Al Pacino, dunque. Su Rai2 Dalla Strada al Palco con Nek in grande spolvero 1.273.000 (9,9%). Su Italia 1 Battiti Live 1.278.000 (9,6%). Su Rai3 Filorosso 710.000 (5,3%). Su La7 In Onda Prima Serata 782.000 (5,1%). Su Rete4 Harry Wild La Signora del Delitto 605.000 (4,1%). Su Tv8 Sahara 366.000 (2,6%). Sul Nove Presa Mortale 360.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.648.000 (16,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.459.000 (15,2%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.134.000 (7,1%). Su Rai3 Viaggio in Italia 831.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.372.000 (8,5%). Su La7 In Onda 1.027.000 (6,4%). Su Rai2 Tg2 Post 920.000 (5,7%). Su Rete4 Controcorrente 814.000 (5,3%) e 1.006.000 (6,2%). Su Tv8 Celebrity Chef 386.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 278.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.273.000 (27,8%). Su Canale5 Avanti un Altro! in replica 1.660.000 (14,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:16

