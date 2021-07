Ascolti Tv 12 luglio 2021, happy day per gli azzurri ma in serata vince Temptation Island

Ascolti Tv 12 luglio 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la terza puntata di Temptation Island ottiene una media di 3.052.000 spettatori pari al 21,5% di share. Su Rai1 lo speciale Notte Azzurra 2.969.000 (15,7%). Su Rai2 Hawaii Five-0 1.307.000 (6,3%) e NCIS New Orleans 936.000 (5%). Su Italia 1 Gli Album di Freedom 620.000 (3,9%). Su Rai3 Report in replica 1.454.000 (7,5%). Su Rete4 Quarta Repubblica 773.000 (4,9%). Su La7 Doppio Taglio 697.000 (3,8%). Su Tv8 Gomorra La Serie 416.000 (2,2%). Sul Nove Svalvolati on the Road 340.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato alla Nazionale raggiunge una media di 4.201.000 spettatori con il 21,2% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 3.045.000 (15,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.252.000 (6,2%). Su La7 In Onda 1.123.000 spettatori (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia News 948.000 (5,1%) nella prima parte e 976.000 (4,9%) nella seconda. Su Italia1 CSI 870.000 (4,5%). Su Rai3 Caro Marziano 814.000 (4,4%), Un Posto al Sole 1.409.000 (7,2%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 421.000 (2,2%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 225.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 la seconda parte di Estate in Diretta 3.855.000 (26,5%).

Nel pomeriggio lo speciale del Tg1 sugli azzurri e Berrettini da Mattarella e Draghi 3.605.000 (34,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA