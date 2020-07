Ascolti Tv 12 luglio 2020, Reazione a catena e Techetechetè i più visti

Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo ha conquistato il 14,2% di share. Su Canale 5 la serie Rosy Abate il 7,9%. Su Rai2 FBI 4,3%. Su Italia 1 Tower Heist Colpo ad alto Livello 6%. Su Rai3 La Spia Russa 5,3%. Su Rete4 Freedom Oltre il Confine 4%. Su La7 Atlantide La Conquista della Luna 2,6%. Su Tv8 Gomorra La Serie 2,7%, sul Nove Cambio Moglie l’1,7%. Sul 20 X-Men Conflitto Finale 2,6%, su Iris Match Point 2,1%. Su Sky Sport Serie A Napoli-Milan 406.000 spettatori (2,3%), ma complessivamente su 4 canali raggiunge il 7,9% e 1 milione e 384 mila.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 17,5% con oltre 3,1 milioni di media, su Canale 5 Paperissima Sprint 13,9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,8%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rete 4 Stasera Italia 5% nella prima parte e 6,8% nella seconda. Su Rai3 Così è la Vita 2,9%. Su La7 Propaganda Live Corsi di Recupero il 2,2%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3 milioni (21,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! (13,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 2,4%. Su Tv8 il GP di Formula 1 di Stiria 962.000 spettatori (8%). Mentre la diretta su Sky ha registrato il 9,5% di share. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 551.000 spettatori (7,2%). Su Italia1 Pressing Serie A 404.000 con il 5,4% di share. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 11:47

