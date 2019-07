Ascolti Tv 12 luglio 2019, il programma più visto è Reazione a Catena con Marco Liorni (3,5 milioni e 25% di share)

Ascolti Tv di venerdì 12 luglio 2019. In prima serata su Rai1 Signore e Signori Al Bano e Romina Power, la replica della replica è stata vista da 2,2 milioni di media spettatori, in pratica lo zoccolo duro della rete ammiraglia di Viale Mazzini, pari al 15,5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? segue a poca distanza (14,8%). Su Rai2 La Vendetta della Sposa 6,7%. Su Italia 1 Chicago Med 5,9%. Su Rete4 Delitto Perfetto 5,1%. Su Rai3 La Grande Storia 4,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 3%. Su Rai Movie The Tourist 2,6%. Su La7 Affari Sporchi 2,4%. Su Iris Maverick 2%. Su Tv8 La Notte dei Record 1,7%.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè ottiene 3,3 milioni e il 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,7 milioni e 15,2%. Su Rai3 VoxPopuli 4,5% e Un Posto al Sole 7,4%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5% nella prima parte e 5,5% nella seconda. Su La7 In Onda 5,4%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,7%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,1%. Nel Preserale Su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni supera la media di 3,4 milioni (25%). Su Canale 5 Caduta Libera con Gerry Scotti 2,5 milioni (18,7%). Sabato 13 Luglio 2019, 12:25

