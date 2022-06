Ascolti Tv 12 giugno 2022, a Palermo tutti allo stadio o davanti alla tv, nessuno al seggio

Ascolti tv del 12 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Mina Settembre con Serena Rossi è stata vista e rivista da una media di 2.759.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale 5 il film Sergente Rex 2.062.000 (13,4%). Su Rai2 il play off di Lega Pro Palermo-Padova 1.380.000 (8,6%). Su La7 Non è l’Arena 774.000 (6,2%). Su Rai3 Una Doppia Verità 881.000 (5,4%). Su Italia1 il film Una Notte da Leoni 743.000 (4,8%). Su Rete4 Zona Bianca 494.000 (4%). Su Tv8 Attacco al potere Olympus Has Fallen 400.000 (2,6%). Sul Nove Un Paese a Dieta 132.000 (0,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 3.537.000 (22,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.233.000 (14,4%). Su Italia1 NCIS 1.055.000 (6,9%). Su La7 In Onda 861.000 (5,6%). Su Rete 4 Controcorrente 665.000 (4,5%) e 681.000 (4,3%). Su Rai3 Sapiens Files 526.000 (3,5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 387.000 (2,5%). Sul Nove Little Big Italy 208.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.232.000 (27,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.586.000 (13,7%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.681.000 (13,6%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaigian in differita 1.068.000 (10,3%).

Nel daytime su Rai1 la Santa Messa 1.402.000 (22,8%), l’Angelus 1.976.000 (24,1%), Linea Verde 2.828.000 (24,4%). Su Canale5 Santa Messa 878.000 (15,7%), Melaverde 1.822.000 (19,3%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 942.000 (8,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.099.000 (11,6%), su Canale5 Tg5 682.000 (8,4%), su Rai2 Domenica sportiva Estate 376.000 (4,6%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 11:17

