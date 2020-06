Ascolti Tv 12 giugno 2020, Juve-Milan boom: 8,2 milioni e 34% di share

Ascolti Tv venerdì 12 giugno 2020. Il calcio torna alla grande, almeno in tv, visto che in campo lo spettacolo tra Juve e Milan è stato così e così. Tuttavia lo 0-0 della semifinale di Coppa Italia ha permesso a Rai1 di brindare a agli 8.277.000 spettatori di media pari al 34% di share. Ovviamente tutti offuscati da tanta luce gli altri programmi. A cominciare dai big della fascia access prime time (Striscia 13,5%, Otto e Mezzo 6,6%). In prima serata su Canale 5 Notting Hill 2 milioni di spettatori (9,4%), su Rete4 Quarto Grado 7,4%, su La7 Propaganda Live 5,5%, su Rai2 il Giorno del riscatto 4,4%, sul Nove Fratelli di Crozza 4,1%, su Italia 1 Olè 3,4%, su Rai3 Notte prima degli esami 3,3%, su Tv8 Italia’s Got Talent Best of 2,4%. Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Giugno 2020, 12:05

