Ascolti Tv 12 giugno 2019. Barbara D'Urso regina dello share. Realiti migliora in seconda serata. Arbore va forte anche su Rai5

Ascolti Tv di mercoledì 12 giugno 2019. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, durato quasi 4 ore, è stato seguito da una media di 2,9 milioni di spettatori pari al 19,4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti 24,1%). Su Rai1 Un Matrimonio da Favola è stato visto da una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 12,2% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 9,2%. Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, 6,4% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 il 5,8%. Su Rete4 Hostage 4,4%. Su La7 Atlantide 3%. Su Tv8 Black Hawk Down 1,4%. Sul Nove l’incontro di Pallavolo femminile della Nations League Italia-Corea del Sud l’1,7%. A seguire il film Bomber 1,4%. Su Rai5 il nuovo programma con Renzo Arbore è stato ha divertito mezzo milione di media spettatori e il 2,1% di share. Su Rai Sport per i play off di Pallacanestro Venezia-Sassari l’1,6%.

Nella fascia Access Paperissima meglio di Techetechetè (16,5% contro 15,9%). Su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 6%, a seguire la soap Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Nel Preserale Reazione a Catena 23,5%, Caduta Libera 21,6%. In seconda serata Vespa scende di nuovo sotto il 10% (Porta a Porta 8,8%), su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 7%, su Rai2 – dalle 23.15 alle 0.38 – Realiti registra una media di poco inferiore al mezzo milione e il 3,7%. Quasi un milione e 18,4% per la seconda parte di Storie Italiane al mattino con Eleonora Daniele. Giovedì 13 Giugno 2019, 11:18

