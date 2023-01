Ascolti Tv 12 gennaio 2023, exploit per Che Dio ci Aiuti

Ascolti Tv di giovedì 12 gennaio 2023. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha conquistato una media di 5.280.000 spettatori pari al 28.2% (primo episodio: 5.619.000 – 26.7%, secondo episodio: 4.947.000 – 30%). Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Genoa è stato visto da 2.949.000 spettatori pari al 14.1% di share (pre e post nel complesso: 2.497.000 – 11.6%; primo tempo: 3.296.000 – 15%, secondo tempo: 2.630.000 – 13.2%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo con Ilaria D'Amico ha interessato 420.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ha registrato 1.310.000 spettatori (7.6%). Su Rai3- dalle 21.21 alle 23.13 - l’esordio di Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, ha raccolto davanti al video 902.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è seguito da 917.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazza Pulita 692.000 spettatori e share del 4.7%. Su Tv8 il debutto in prima visione free di Quelle Brave Ragazze 516.000 spettatori con il 2.9% (primo episodio: 560.000 – 2.7%, secondo episodio: 465.000 – 3.2%). Sul Nove Presa Mortale ha raccolto 443.000 spettatori con il 2.2%. Su Sky Uno/+1 e on demand MasterChef Italia ha totalizzato 946mila spettatori medi, +13% rispetto all’omologa serata dell’anno scorso e +3% rispetto alla scorsa settimana, con il 4% di share.



In fascia Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti 5.329.000 (24.4%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.747.000 (17.7%). Su Rai2 Tg2 Post 824.000 (3.8%). Su Italia1 NCIS 1.284.000 (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.422.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.592.000 (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia 983.000 (4.6%) e 971.000 (4.4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.499.000 (6.9%). Su Tv8 100% Italia 685.000 (3.2%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 633.000 (2.9%).



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA