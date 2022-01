Ascolti Tv 12 gennaio 2022, Canale 5 brinda con la Supercoppa. I talk restano al palo

Ascolti del 12 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 la finale di Supercoppa Italia tra Inter e Juventus è stata seguita da una media di 7.890.000 spettatori. Share 33,2%. Su Rai1 il film commedia Sei mai stata sulla luna diretto da Paolo Genovese con Raoul Bova 2.888.000 (12,4%). Su Rai 3 il film per la tv Ottilie Von Faber-Castell: una donna coraggiosa la storia dell’imprenditrice e baronessa tedesca, 1.224.000 (5,5%). Su Italia1 il film Biancaneve e il cacciatore 1.105.000 (5%).

Probabilmente per via della partita in contemporanea non è stata una buona serata per i talk del mercoledì: su Rete 4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 808.000 (4,4%) e su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti 875.000 (3,5%). Su Rai 2 Kalipe A passo d’uomo, il programma che unisce divulgazione e show condotto da Massimiliano Ossini 747.000 (3,2%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 hotel 371.000 (1,7%). Su Nove la finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid 274.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.731.000 (18,1%), su Canale5 Striscina la Notizina 4.636.000 (18,7%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.737.000 (6,6%), su La7 Otto e Mezzo 1.607.000 (6,2%), su Rete4 Stasera Italia 1.236.000 (4,9%) nella prima parte e 1.006.000 (3,8%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 721.000 (2,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.989.000 (23,8%), Tg1 5.970.000 (25,3%), su Canale5 Avanti un Altro 3.953.000 (19,4%), Tg5 4.996.000 (21,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.149.000 (7,5%).

Nel daytime al mattino su Rai1 UnoMattina 1.170.000 (19,5%), Storie Italiane 1.056.000 (18,1%) e 1.124.000 (16,3%), È Sempre Mezzogiorno 1.988.000 (16,8%). Su Canale5 Mattino 5 News 1.256.000 (21%) e 1.095.000 (18,9%), Forum 1.716.000 (18,7%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 2.058.000 (15,3%), Il Paradiso delle Signore 2.187.000 (18,3%), La vita in diretta 2.741.000 (18,7%). Su Canale5 Beautiful 2.622.000 (17,1%), Una vita 2.481.000 (16,8%), Uomini e Donne 2.866.000 (22,1%), Amici di Maria 2.243.000 (18,8%). GF VIP striscia quotidiana 2.214.000 (18,7%). Pomeriggio Cinque News 1.897.000 (12,9%).

