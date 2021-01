Ascolti Tv 12 gennaio 2021, Giorgia Meloni fa volare Tg2Post

Ascolti Tv 12 gennaio 2021. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato una media di 4.152.000 spettatori pari al 16,2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 2.573.000 (12,1%). Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza 1.751.000 (8,4%). Su La7 DiMartedì 1.630.000 (7%). Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio 1.594.000 (6,8%). Su Rai3 #Cartabianca 1.274.000 (5,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.086.000 (5,6%). Su Tv8 Una Festa di Natale da Sogno 498.000 (1,9%). Sul Nove The Expatriate In fuga dal nemico 412.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.737.000 (17%). Su La7 Otto e Mezzo 2.111.000 (7,6%). Su Rai2 bel balzo di Tg2 Post che sfiora il 6% di share con ospite Giorgia Meloni (1.633.000 spettatori). Su Rete4 Stasera Italia 1.350.000 (4,9%) nella prima parte e 1.325.000 (4,7%) nella seconda. Su Italia1 CSI Miami 1.196.000 (4,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.594.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.825.000 (6,6%). Su Tv8 Guess my Age 635.000 (2,3%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 573.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.572.000 (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.927.000 (17,8%). Su Rai3 le edizioni del TgR 3.482.000 (14,8%). Alle 20 il Tg1 6.413.000 (24,9%), il Tg5: 5.141.000 (19,7%), il tiggì di La7: 1.505.000 (5,8%).

Nel daytime da segnalare il 17% di Storie italiane, il 16,5% de La Vita in diretta, il 21,8% di Uomini e donne. Mattino 5 supera il 17%.

